«Видно, что в команде недопонимание». Глушаков — о ситуации в «Локомотиве»

Бывший футболист московского «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал текущее положение клуба после продажи нескольких лидеров в летнее трансферное окно. На данный момент железнодорожники с шестью очками занимают 13‑е место в турнирной таблице Альфа‑Банк РПЛ, одержав лишь одну победу с начала чемпионата.

«Конечно, сложно. И никто не ожидал, что «Локомотив» в этом сезоне будет не на своём месте. Не на своём месте и плохо играть. Наверное, что‑то не ладится в команде, потому что видно, что в команде недопонимание. Если нет игроков и не покупают, значит, что‑то происходит», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно состав клуба покинули защитник Марк Мампасси, полузащитники Артём Тимофеев, Артём Карпукас, Алексей Батраков и Никита Салтыков, а также форварды Дмитрий Воробьёв и Владислав Сарвели. Также завершилась аренда Данила Пруцева, который вернулся в «Спартак».