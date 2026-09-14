Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал трёх фаворитов на получение «Золотого мяча» 2026 года, включив в список футболистов сине-гранатовых Ламина Ямаля и Родри, а также форварда «Баварии» Гарри Кейна.

«Для меня тремя фаворитами являются Гарри Кейн, Ламин Ямаль и Родри», — приводит слова Пике Daily Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на 26 октября 2026 года в Лондоне. «Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.