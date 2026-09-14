Главный тренер «Енисея» Ташуев объяснил отсутствие побед у клуба в ФНЛ с июля этого года

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев объяснил отсутствие побед у клуба в Лиге Pari с июля нынешнего года.

«Этот процесс длится уже давно. Мы потеряли лидеров, которые ушли из команды. А клуб не смог их удержать. И не усилили команду, если брать селекционную составляющую. То, что я просил, к сожалению, не получилось. Но есть объективные причины — финансовые. Я заранее сказал руководству: «Давайте мы немножко уменьшим амбиции и будем просто работать и выстраивать стиль игры, который вам понравился». Провёл семинар с тренерами, все были довольны. Несколько матчей на старте сезона ФНЛ мы провели очень хорошо. Но неудача вернулась. Если брать последнее поражение от «Ротора» 4:0, есть нехватка чего-то, что-то надломилось. Есть финансовые моменты, которые пошли в минус клубу. Всё лежит на поверхности.

Когда сам понимаешь, что есть много разных факторов, вероятность ошибки, в том числе и моя, возрастает. Начинаешь больше в себе ковыряться, почему так случилось. Самый главный критик для тренера — он сам. Слагаемых успеха и неудачи всегда много, не бывает только одного или двух факторов. Команда в прошлом сезоне была в плохом состоянии весной. Она была в зоне вылета в ФНЛ-2. Андрей Тихонов пытался исправить ситуацию. Все знают, что он очень хотел это сделать. Но тренерская доля — она такая. Вроде сумели это всё сделать. Но сегодня эта ситуация повторилась. Есть определённые и системные моменты. Если ты упал на колени, нужно суметь подняться. Сильные поднимаются, в том числе и я — никогда не сдаюсь. Но одну глобальную причину неудачного результата «Енисея» назвать сложно», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.