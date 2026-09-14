Юношеская сборная России проведёт товарищеские матчи в Таджикистане и Северной Македонии

Юношеская сборная России U15 (игроки 2011 года рождения) проведёт учебно-тренировочный сбор с 20 сентября по 6 октября, в рамках которого сыграет пять товарищеских матчей в Таджикистане и Северной Македонии. Об этом сообщает РФС на официальном сайте.

С 20 по 22 сентября команда под руководством главного тренера Дениса Первушина будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане запланированы три контрольные встречи: 24 сентября — в формате 11х11, 27 и 28 сентября — в формате 8х8. Все матчи начнутся в 16:00 по местному времени.

Затем сборная направится в Скопье, где с 29 сентября по 7 октября пройдёт вторая часть сбора. Там российская команда проведёт два товарищеских матча со сверстниками из Северной Македонии — 3 и 5 октября. Начало обоих матчей — в 13:00 по местному времени.