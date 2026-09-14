«Сантос» подписал контракт с Филиппе Коутиньо до конца 2026 года

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо присоединился к «Сантосу» до конца 2026 года. Об этом сообщил клуб в социальной сети Х.

Последней командой игрока был «Васко да Гама». Ранее сообщалось, что трансфер состоялся при поддержке нападающего «Сантоса» Неймара.

За свою карьеру 34‑летний Коутиньо выступал за «Васко да Гама», «Интер» (Милан), «Эспаньол», «Астон Виллу» (Бирмингем), «Ливерпуль», «Барселону» и мюнхенскую «Баварию», а также играл за сборную Бразилии.

«Добро пожаловать в Королевство футбола, Коутиньо. Вперёд!» — говорится в сообщении клуба.

Стоимость 34‑летнего атакующего полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.