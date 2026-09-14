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Суперкомпьютер Opta назвал претендентов на победу в ЛЕ, «Ювентус» и «Милан» — вне топ-5

Суперкомпьютер Opta назвал претендентов на победу в ЛЕ, «Ювентус» и «Милан» — вне топ-5
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Суперкомпьютер Opta назвал «Борнмут» главным претендентом на победу в Лиге Европы сезона-2026/2027. По полученным данным, шансы английской команды завоевать трофей составляют 14,3%.

Претенденты на победу в Лиге Европы сезона-2026/2027, по данным суперкомпьютера Opta:

«Борнмут» (Англия) — 14,3%;
«Бенфика» (Португалия) — 14%;
«Байер» (Германия) — 10,2%;
«Юнион» (Бельгия) — 8,6%;
«Сандерленд» (Англия) — 8,3%;
«Ювентус» (Италия) — 7,8%;
«Кристал Пэлас» (Англия) — 7,3%;
«Милан» (Италия) — 5,4%;
«Ренн» (Франция) — 3,9%;
«Лион» (Франция) — 3,2%.

Действующим победителем турнира является «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша английская команда переиграла «Фрайбург» со счётом 3:0.

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