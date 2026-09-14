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«Это неприемлемо». Арбитр Федотов раскритиковал судью Карасёва

«Это неприемлемо». Арбитр Федотов раскритиковал судью Карасёва
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Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу Сергея Карасёва, выступавшего в роли видеоарбитра (VAR) в матче 8‑го тура Альфа-Банк РПЛ между ЦСКА и «Рубином». Игра прошла в субботу, 12 сентября, и завершилась вничью — 1:1. Главным арбитром встречи был Инал Танашев. На шестой минуте встречи в штрафной площади «Рубина» был зафиксирован фол, видеоассистенты показали видеоповтор — и Карасёв подтвердил решение Танашева назначить 11‑метровый удар. Полузащитник армейцев Иван Обляков реализовал пенальти.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

«В этом туре Карасёв показал абсолютный непрофессионализм. У него в 20:45 матч РПЛ, а он в час дня выходит судить финал любительской лиги. Это неприемлемо — даже резервные арбитры заезжают в гостиницу за день до матча. Не знаю, как к этому отнесётся департамент, но я считаю, что это непрофессиональное поведение. Если для Карасёва ЦСКА и «Рубин» дворовые команды, то ради бога — тогда понятно, почему он неправильно зовёт к монитору Танашева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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