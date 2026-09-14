Непомнящий: у «Краснодара» сейчас нет красивой игры, а «Зенит» стал исправляться

Российский специалист Валерий Непомнящий оценил текущую форму «Краснодара» и «Зенита».

«Никто из команд никогда не желает пауз, за исключением лидера, может быть. Но сегодня ситуация такова, что все играют с проблемами — даже «Краснодару» не помешало бы взять паузу. У них две неожиданных ничьих в матчах с соперниками, которые изначально должны быть их жертвами. У команды была красивая и хорошая игра, но сейчас этого нет. И этот сигнал для них очень важен. Мне кажется, вопрос возник чисто психологический, команда начала нервничать. Но думаю, руководство поможет успокоиться. Уровень мастерства у «Краснодара» серьёзный. А «Зенит» стал исправляться. Мне нравятся в последнее время их игры. Сейчас они тоже настроены. Думаю, гонка преподнесёт нам ещё немало сюрпризов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.