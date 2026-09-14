15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: у «Краснодара» сейчас нет красивой игры, а «Зенит» стал исправляться

Непомнящий: у «Краснодара» сейчас нет красивой игры, а «Зенит» стал исправляться
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий оценил текущую форму «Краснодара» и «Зенита».

«Никто из команд никогда не желает пауз, за исключением лидера, может быть. Но сегодня ситуация такова, что все играют с проблемами — даже «Краснодару» не помешало бы взять паузу. У них две неожиданных ничьих в матчах с соперниками, которые изначально должны быть их жертвами. У команды была красивая и хорошая игра, но сейчас этого нет. И этот сигнал для них очень важен. Мне кажется, вопрос возник чисто психологический, команда начала нервничать. Но думаю, руководство поможет успокоиться. Уровень мастерства у «Краснодара» серьёзный. А «Зенит» стал исправляться. Мне нравятся в последнее время их игры. Сейчас они тоже настроены. Думаю, гонка преподнесёт нам ещё немало сюрпризов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Игроки были грустные, некоторые плакали». Тренер «Акрона» — после ничьей с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android