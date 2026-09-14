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КАМАЗ — Челябинск: результат матча 14 сентября 2026, счет 1:1, 11-й тур Первой лиги 2026/2027

«КАМАЗ» и «Челябинск» поделили очки в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором играли «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Челябинск». Встреча состоялась на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступил Владимир Фалов из Москвы. Матч завершился вничью — 1:1.

Россия — Лига Pari . 11-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Челябинск
Челябинск
1:0 Лайкин – 90+2'     1:1 Гаджимурадов – 90+4'    

Счёт открыл на 90+2-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Максим Лайкин. Через две минуты ответный мяч забил нападающий «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов.

После этой игры «КАМАЗ» с шестью очками находитс