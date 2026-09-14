«КАМАЗ» и «Челябинск» поделили очки в матче 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором играли «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Челябинск». Встреча состоялась на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра выступил Владимир Фалов из Москвы. Матч завершился вничью — 1:1.

Счёт открыл на 90+2-й минуте полузащитник «КАМАЗа» Максим Лайкин. Через две минуты ответный мяч забил нападающий «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов.

После этой игры «КАМАЗ» с шестью очками находитс