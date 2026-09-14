Сергей Ташуев: рановато говорить, что «Спартак» — претендент на чемпионство

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о раскладах в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, подчеркнув, что делать выводы о претендентах на чемпионство пока преждевременно.

«Сезон только начался. Ещё рано говорить о том, что кто-то бьётся за чемпионство. Топ-клубы РПЛ сейчас размялись: у «Динамо» пять побед подряд, ЦСКА потихоньку набирает очки, не проигрывая. Рановато говорить, что «Спартак» — претендент на чемпионство. Всё вдолгую. Ещё впереди очень много матчей. Дай бог, чтобы наш чемпионат был более интересным и четыре-пять клубов боролись до конца за призовые места. Для болельщиков будет интрига и адреналин. Это будет на благо нашему футболу», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.