Сафонов опубликовал пост, посвящённый победе «ПСЖ» над «Брестом» в Лиге 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост, посвящённый победе парижской команды над «Брестом» в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 (1:0). Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Вратарь вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «на ноль».

«Первая победа в Лиге 1. Тяжёлый матч, но матчи с «Брестом» на выезде не бывают лёгкими.

Также важно, что получилось сохранить ворота с