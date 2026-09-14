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Сафонов опубликовал пост, посвящённый победе «ПСЖ» над «Брестом» в Лиге 1

Сафонов опубликовал пост, посвящённый победе «ПСЖ» над «Брестом» в Лиге 1
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост, посвящённый победе парижской команды над «Брестом» в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 (1:0). Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Вратарь вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «на ноль».

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

«Первая победа в Лиге 1. Тяжёлый матч, но матчи с «Брестом» на выезде не бывают лёгкими.

Также важно, что получилось сохранить ворота с