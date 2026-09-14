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Шинник — Урал, результат матча 14 сентября 2026, счет 1:1, 11-й тур Первой лиги 2026/2027

«Урал» и «Шинник» не выявили победителя в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига Pari . 11-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Азявин – 89'     1:1 Секулич – 90+3'    

Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Илья Азявин на 89-й минуте. На 90+3-й минуте форвард гостей Мартин Секулич установил окончательный счёт — 1:1.

После 10 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября, а «Шинник» в этот же день в домашнем матче сыграет с «КАМАЗом».

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
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