«Урал» и «Шинник» не выявили победителя в матче 11-го тура Первой лиги

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков из Набережных Челнов. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник хозяев Илья Азявин на 89-й минуте. На 90+3-й минуте форвард гостей Мартин Секулич установил окончательный счёт — 1:1.

После 10 матчей в Первой лиге «Урал» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября, а «Шинник» в этот же день в домашнем матче сыграет с «КАМАЗом».