Ташуев: игроки «Зенита» уже пересытились победами, у Семака замыливается глаз

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о текущей форме санкт-петербургского «Зенита» и работе тренера Сергея Семака.

«У «Зенита» неяркая игра в этом сезоне. Группа футболистов пересытилась победами. Семак — сильный специалист. Стоит отдать ему должное. Управлять богатыми футболистами не так просто. В команде есть и русские звёзды, и достаточно большая группа бразильских футболистов. Всё прогнозируемо, иногда приедается, когда очень долго работаешь в клубе. Глаз замыливается.

«Зениту» нужно брать вектор в сторону своей селекции. Клуб уже пошёл в сторону российских игроков, потому что лимит ужесточают. В команду вливаются новые футболисты: пришёл Карпукас и растёт местный воспитанник Кондаков. Потихоньку вокруг костяка команды появляются новые игроки. Издержки всегда есть. Ничего особенного, нормальная эволюционная составляющая. «Зенит» своё ещё возьмёт в РПЛ», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.