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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 сентября

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 14 сентября
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В понедельник, 14 сентября, состоялись четыре матча в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 11-го тура Первой лиги на 14 сентября:

«КАМАЗ» — «Челябинск» — 1:1;
«Спартак» Кострома — «Нефтехимик» — 1:0;
«Шинник» — «Урал» — 1:1;
«Велес» — «Сочи» — 1:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 11 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Сочи». Следом идут «Велес» (22 очка) и костромской «Спартак» (21). В зоне вылета находятся «СКА-Хабаровск» (4), «КАМАЗ» (6) и «Текстильщик» (7).

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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