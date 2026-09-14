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«Я удивлён, что гол засчитан». Генич — о мяче «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

«Я удивлён, что гол засчитан». Генич — о мяче «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич оценил эпизод перед голом «Локомотива» в ворота «Зенита» в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Победу в игре одержал «Зенит» со счётом 2:1. На 18‑й минуте встречи отличился нападающий железнодорожников Александр Руденко. Перед этим произошло единоборство между полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом и полузащитником гостей Ильёй Еремеевым, на которое судья не отреагировал. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым (Петрозаводск).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен