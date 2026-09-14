«Сочи» вырвал победу у «Велеса» в матче Первой лиги благодаря голу на 90+3-й минуте

Завершился матч 11-го тура Лиги Pari, в котором встречались московский «Велес» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове. В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов из Казани. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч забил форвард «Велеса» Захар Тарасенко, реализовавший пенальти на 37-й минуте. На 78-й минуте полузащитник гостей Александр Осипов сравнял счёт. На 90+3-й минуте форвард гостей Захар Фёдоров установил окончательный счёт – 2:1.

После 11 матчей в Первой лиге «Сочи» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Велес» также заработал 22 очка и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Велес» на выезде встретится с московским «Торпедо» 17 сентября, а «Сочи» на день позже в до