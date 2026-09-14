Результаты матчей 11-го тура Первой лиги — 2026/2027

В понедельник, 14 сентября, завершился 11-й тур Первой лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 11-го тура Первой лиги

13 сентября, воскресенье:

«Ленинградец» – «Текстильщик» – 2:2;

«Уфа» – «Волга» Ульяновск – 2:2;

«Торпедо» Москва – «Нижний Новгород» – 1:2;

«Арсенал» Тула – «СКА-Хабаровск» – 2:2;

«Ротор» – «Енисей» – 4:0.

14 сентября, понедельник:

«КАМАЗ» – «Челябинск» – 1:1;

«Спартак» Кострома – «Нефтехимик» – 1:0;

«Шинник» – «Урал» – 1:1;

«Велес» – «Сочи» – 1:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками в 11 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Сочи». Следом идут «Велес» (22 очка) и костромской «Спартак» (21). В зоне вылета находятся «СКА-Хабаровск» (4), «КАМАЗ» (6) и «Текстильщик» (7).