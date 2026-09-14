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Матвей Сафонов вошёл в команду недели французской Лиги 1 по версии Whoscored

Матвей Сафонов вошёл в команду недели французской Лиги 1 по версии Whoscored
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в команду недели французской Лиги 1 по версии Whoscored. В воскресенье, 13 сентября, вратарь отыграл «на ноль» в матче 4-го тура сезона-2026/2027 с «Брестом» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте, главным арбитром был Вилли Делажо. Сафонов вышел в стартовом составе и провёл весь матч без пропущенных голов.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

Оценка Сафонова составила 8,4 – одна из самых высоких. Также в состав команды недели из «ПСЖ» вошёл нападающий Усман Дембеле (7,56).

После четырёх туров французского чемпионата «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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