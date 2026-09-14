Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в команду недели французской Лиги 1 по версии Whoscored. В воскресенье, 13 сентября, вратарь отыграл «на ноль» в матче 4-го тура сезона-2026/2027 с «Брестом» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте, главным арбитром был Вилли Делажо. Сафонов вышел в стартовом составе и провёл весь матч без пропущенных голов.

Оценка Сафонова составила 8,4 – одна из самых высоких. Также в состав команды недели из «ПСЖ» вошёл нападающий Усман Дембеле (7,56).

После четырёх туров французского чемпионата «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.