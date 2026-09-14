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Арбитр Федотов: ощущение, будто судьи-«старички» пытаются подставить молодых

Арбитр Федотов: ощущение, будто судьи-«старички» пытаются подставить молодых
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Бывший судья Игорь Федотов высказался о взаимодействии главных арбитров матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с арбитрами, работающими на VAR.

«Меня напрягает момент с пенальти. Такое ощущение, будто все «старички» почувствовали конкуренцию и такими действиями пытаются подставить молодых арбитров. Понятно, что если Карасёв зовёт к монитору, то первая мысль — не «Что случилось?», а «Меня зовёт Карасёв». В этом туре подобное произошло дважды. И это плохая тенденция со стороны арбитров VAR, которые не должны вмешиваться, имея хорошие кадры и видя, что судьи в поле поступают правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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