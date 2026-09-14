Ташуев: «Факелу» не надо отчаиваться. Помню, как возглавил клуб, отказавшись от операции

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поддержал «Факел», оказавшийся в сложной турнирной ситуации, и призвал команду не терять надежды. После восьми туров Альфа-Банк РПЛ воронежский клуб находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав три очка. Ташуев был тренером «Факела» с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

«У «Факела» сейчас три очка в РПЛ. Отрыв от зоны стыков не такой большой. Я тоже брал эту команду в таком же положении. Сумел поднять. У «Факела» всё впереди. Не надо отчаиваться, нужно ставить игру и бороться за очки. Команде надо быть смелее в атаке. Сейчас футбол более прагматичный. «Факел» старается. Для команды ещё ничего не ясно в РПЛ. Помню, как возглавил клуб в сентябре 2023 года, когда они были в такой же ситуации. Меня тогда сняли с операционного стола, если честно (смеётся).

Позвонил спортивный директор клуба, а я собирался делать операцию на колене. Был в очереди, а врачи затягивали. Лежал в палате, тут как будто специально раз — звонок. Я говорю: «Операция, отбой!» (Смеётся.) Врачи спросили: «Что случилось, Абуезидович?» Говорю: «Мне контракт предлагают, я пошёл работать». После этого мы смогли вытащить «Факел» вверх из зоны вылета в РПЛ. Сейчас клубу не надо отчаиваться, нужно биться до конца», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.