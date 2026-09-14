«Состав сильный, вариантов много». Моуринью — о роли Диоманде в «Реале»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался об атакующем полузащитнике Яне Диоманде.

— Чего не хватает Диоманде?

— Ему всего хватает. Если бы он играл в другой команде, где меньше высококлассных игроков, а не в «Мадриде» с таким составом, он, скорее всего, был бы игроком основы и проводил по 90 минут в каждом матче. Но когда я так говорю о Диоманде, я говорю это и обо всех остальных. Состав сильный, вариантов много. Тренер, который рассчитывает только на 10 игроков и забывает про остальных, по ходу сезона просто выгорает — теряет мотивацию и внутреннюю конкуренцию. Если хотите поговорить о Диоманде, тогда будем говорить о Диоманде, Винисиусе, Арде, Браиме, а в январе — о Родриго. Эта концепция безоговорочного игрока основы, как вы любите говорить, — штука сложная, — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Диоманде перешёл в «Реал» из «РБ Лейпциг», подписав контракт до лета 2033 года.