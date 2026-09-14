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Моуринью — о Винисиусе: сейчас ему не хватает игры на высочайшем уровне

Моуринью — о Винисиусе: сейчас ему не хватает игры на высочайшем уровне
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью оценил игру атакующего полузащитника Винисиуса Жуниора.

«Лучшая его версия — это когда он забивает. Конечно, отдавать передачи тоже важно — очень важно работать на команду: проявлять самоотдачу, сплочённость, трудиться сообща, прилагать усилия изо дня в день — всё это тоже имеет значение, и с этим он справляется очень хорошо. Но есть и другой Винисиус — тот, который в прошлом сезоне выбил из турнира «Бенфику» и в напряжённых матчах, особенно в двух играх плей‑офф, использовал единственную возможность, забил один гол и решил исход встречи. Сейчас ему не хватает такой игры на высочайшем уровне, но я доволен им», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в шести матчах за клуб во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и три голевые передачи.

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