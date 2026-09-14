Результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
В понедельник, 14 сентября, завершился 4-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 4-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027:
11 сентября, пятница:
«Венеция» – «Фиорентина» — 2:4.
12 сентября, суббота:
«Дженоа» – «Фрозиноне» — 1:1;
«Лацио» – «Милан» — 2:2;
«Аталанта» – «Кальяри» — 1:2.
13 сентября, воскресенье:
«Лечче» — «Монца» — 3:2;
«Наполи» — «Болонья» — 1:0;
«Сассуоло» — «Ювентус» — 3:2.
14 сентября, понедельник:
«Комо» — «Парма» — 2:1;
«Торино» — «Рома» — 0:2;
«Интер» Милан — «Удинезе» — 5:3.
По итогам 4‑го тура чемпионата Италии «Рома» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. «Интер», также заработавший 12 очков, располагается на второй строчке.
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