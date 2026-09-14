«Буду топить за него до последнего». Глушаков — о фаворите в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году. Он считает, что награду должен получить аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» номинирован на приз в 17-й раз. Объявление победителя состоится 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне.

«Я думаю, что выиграет Месси и на этом уйдёт на покой. Он всего добился, это будет правильно и заслуженно. Чемпионат мира он провёл в своём возрасте идеально. Буду топить за него до последнего», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент Месси 39 лет. На чемпионате мира — 2026 капитан сборной Аргентины забил восемь голов, а его команда вышла в финал турнира, где уступила испанцам. Действующим обладателем награды является нападающий сборной Франции и клуба «ПСЖ» Усман Дембеле.