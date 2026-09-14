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«Он сам кто такой, что даёт оценки Радимову?» Гурцкая — о тренере «Балтики» Нагайцеве

«Он сам кто такой, что даёт оценки Радимову?» Гурцкая — о тренере «Балтики» Нагайцеве
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о тренере «Балтики» Юрии Нагайцеве. Ранее Нагайцев раскритиковал бывшего футболиста «Зенита» Владислава Радимова, назвав его фриком. Радимов, в свою очередь, ответил специалисту.

— Ещё один тренер, который оценки даёт всем.

— Кто?
— Тренер «Балтики». Я негодую по поводу того, что он сам кто такой, что даёт оценки Радимову?

— Кто? Талалаев?
— При чём здесь Талалаев? Нагайцев. Ты считаешь это нормально? Сам Нагайцев, он кто такой вообще есть? Радимов – заслуженный футболист, легенда. Нагайцев кто такой? Хвост талалаевский.

После твоих высказываний следующий вопрос Нагайцеву будет про тебя.
— Ну, я его пошлю, и всё. И закончится вся перепалка, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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