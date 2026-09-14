«Лидс Юнайтед» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ

Окончен матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

На 32-й минуте гол в свои ворота отправил полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли. Через две минуты преимущество «Лидса» удвоил Джейден Богл. Третий мяч в ворота гостей забил нападающий Доминик Калверт-Льюин на 45+1-й минуте. Счёт 4:0 сделал форвард Ноа Окафор на 59-й минуте. Один мяч отыграл полузащитник «Ньюкасла» Базумана Туре на 90-й минуте.

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