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Лидс Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед: результат матча 14 сентября, счет 4:1, 4-й тур АПЛ 2026/2027

«Лидс Юнайтед» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ
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Окончен матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Майли – 32'     2:0 Богл – 34'     3:0 Калверт-Льюин – 45+1'     4:0 Окафор – 59'     4:1 Туре – 90'    

На 32-й минуте гол в свои ворота отправил полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли. Через две минуты преимущество «Лидса» удвоил Джейден Богл. Третий мяч в ворота гостей забил нападающий Доминик Калверт-Льюин на 45+1-й минуте. Счёт 4:0 сделал форвард Ноа Окафор на 59-й минуте. Один мяч отыграл полузащитник «Ньюкасла» Базумана Туре на 90-й минуте.

Посл