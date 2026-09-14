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Вильярреал — Бетис, результат матча 14 сентября 2026, счет 1:2, 5-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Бетис» победил «Вильярреал» и поднялся на второе место в таблице Ла Лиги
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Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Вильярреал» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Ла Лига . 5-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Морено – 29'     1:1 Эрнандес – 39'     1:2 Натан – 43'    

Первый мяч забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на 29-й минуте. Форвард гостей Кучо Эрнандес сравнял счёт на 39-й минуте. Через четыре минуты защитник «Бетиса» Натан установил око