«Бетис» победил «Вильярреал» и поднялся на второе место в таблице Ла Лиги

Завершился матч 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Вильярреал» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на 29-й минуте. Форвард гостей Кучо Эрнандес сравнял счёт на 39-й минуте. Через четыре минуты защитник «Бетиса» Натан установил око