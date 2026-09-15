Результаты матчей 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 14 сентября, завершился 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 4-го тура АПЛ
12 сентября, суббота:
«Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун» — 2:3;
«Ливерпуль» – «Фулхэм» — 0:0;
«Борнмут» – «Брентфорд» — 2:2;
«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» — 1:2;
«Челси» – «Халл Сити» — 2:2;
«Тоттенхэм Хотспур» – «Эвертон» — 0:0;
«Сандерленд» – «Арсенал» — 0:2.
13 сентября, воскресенье:
«Ковентри Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:5;
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» — 0:1.
14 сентября, понедельник:
«Лидс Юнайтед» – «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1.
По итогам тура «Арсенал» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на второй строчке располагается «Манчестер Сити», у которого тоже 12 очков.