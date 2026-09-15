Результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 14 сентября, завершился 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты 5-го тура Ла Лига сезона-2026/2027
11 сентября, пятница:
«Севилья» – «Валенсия» – 1:0.
12 сентября, суббота:
«Расинг» – «Алавес» – 2:1;
«Осасуна» – «Эспаньол» – 0:2;
«Атлетик» – «Эльче» – 1:1;
«Реал» – «Райо Вальекано» – 4:1.
13 сентября, воскресенье:
«Сельта» – «Малага» – 1:1;
«Леванте» – «Барселона» – 2:4;
«Хетафе» – «Депортиво» – 1:1;
«Реал Сосьедад» – «Атлетико» – 0:3.
14 сентября, понедельник:
«Вильярреал» – «Бетис» – 1:2.
После пяти матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором и третьем местах располагаются «Бетис» и мадридский «Реал», у которых по 12 очков. Далее следуют мадридский «Атлетико», «Алавес» и «Севилья», набравшие по 10 очков.