Результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 14 сентября, завершился 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 5-го тура Ла Лига сезона-2026/2027

11 сентября, пятница:

«Севилья» – «Валенсия» – 1:0.

12 сентября, суббота:

«Расинг» – «Алавес» – 2:1;

«Осасуна» – «Эспаньол» – 0:2;

«Атлетик» – «Эльче» – 1:1;

«Реал» – «Райо Вальекано» – 4:1.

13 сентября, воскресенье:

«Сельта» – «Малага» – 1:1;

«Леванте» – «Барселона» – 2:4;

«Хетафе» – «Депортиво» – 1:1;

«Реал Сосьедад» – «Атлетико» – 0:3.

14 сентября, понедельник:

«Вильярреал» – «Бетис» – 1:2.

После пяти матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором и третьем местах располагаются «Бетис» и мадридский «Реал», у которых по 12 очков. Далее следуют мадридский «Атлетико», «Алавес» и «Севилья», набравшие по 10 очков.