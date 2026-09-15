«Не думаю, что мы фавориты». Родри оценил перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Родри поделился мнением о шансах каталонской команды в Лиге чемпионов УЕФА. В середине августа Родри официально стал игроком сине-гранатовых.

— Здесь никто не скрывает, что Лига чемпионов — главная цель «Барселоны». Судя по тому, что ты видишь в раздевалке и на тренировках, считаешь ли ты, что завоевать этот титул в нынешнем сезоне реально?

— Да, я, безусловно, считаю, что этот титул вполне достижим. Можно сказать, это тот самый последний шаг, который нам нужен, чтобы закрепиться и показать Европе, какая мы на самом деле команда. При этом я не думаю, что мы — фавориты. Нужно понимать, с какой точки мы стартовали, осознавать, что требуется, чтобы стать чемпионом. А этому составу ещё нужно доработать немало деталей, чтобы добиться чемпионства. Такие игроки, как я, приходят отчасти и для этого — чтобы расти самим и дать команде ту составляющую, которая, на мой взгляд, важна для завоевания таких особенных трофеев, как Лига чемпионов. Потому что, по‑моему, Лига чемпионов — это не турнир, где побеждает просто сильнейший; это турнир моментов, важно понимать, в какие именно моменты нужно действовать. И, пожалуй, именно этого умения пока и не хватает нынешней команде. Ну а если ты спрашиваешь, есть ли у нас шансы, — именно ради этого я сюда и пришёл, — приводит слова Родри Mundo Deportivo.