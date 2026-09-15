«За такое у нас не прощают в России». Глушаков — о дисквалификации защитника ЦСКА Рейса

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение о необходимости дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса за удаление в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с казанским «Рубином». Встреча, состоявшаяся в Москве в субботу, 12 сентября, завершилась со счётом 1:1. Рейс получил красную карточку за фол на Андерсоне Арройо после просмотра видеоповтора на 15-й минуте. После удаления защитник ЦСКА толкнул в спину главного судью матча Инала Танашева. Ранее сообщалось, что Рейс извинился перед Арройо и Танашевым.