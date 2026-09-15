«Да и пофиг на него!» Лепсая — о ситуации с трансфером Олейникова в ЦСКА

Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о ситуации с трансфером полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в ЦСКА. Ранее «Рубин» заявил, что футболист отказался от перехода в казанский клуб. Также СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

— На ситуацию надо немного со стороны взглянуть. Произошло это всё по одной причине. Это лимит. 25 футболистов русских, которые бьют по мячу и не попадают. На игрока претендуют «Краснодар», ЦСКА…

— Его в последний день окна взяли. Так он кому-то нужен был? Если бы это был лимит и он нужен кому-то был, почему его не взяли раньше? Это даже не лимит. Это потому что они не смогли никого больше взять. Какие четыре клуба?

— «Краснодар», что, не хотел?

— Если бы хотел – он бы был в «Краснодаре». То что они позвонили и спросили, не значит, что «Краснодар» его хотел. Легче, чем купить Олейникова, ничего нет в этом мире. Для «Краснодара» нет ничего легче, чем заплатить 100 млн «Крыльям Советов».

— Ты думаешь, они сейчас довольны, что у них его нет?

— Да и пофиг на него! Он бы не играл, не игрок основы «Краснодара». ЦСКА его взял только от безысходности, — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».