Гурцкая раскрыл зарплату Мостового после перехода из «Зенита» в «Локомотив»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл финансовые условия нападающего Андрея Мостового после перехода на правах аренды из «Зенита» в «Локомотив».

«18 млн рублей у него зарплата в «Зените». Сейчас до конца года ему 9 млн платит «Локомотив» 9 млн платит «Зенит», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Локомотив» объявил о переходе Мостового 4 сентября на правах аренды до конца сезона 2026/2027. Мостовой являлся футболистом санкт-петербургского клуба с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.