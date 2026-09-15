Шалимов — о ситуации с Мостовым: что должен сказать Галактионов? Ему ответят: «Вы дурак?»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о том, что полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой сыграл около 10 минут в матче 8-го тура Альфа-банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

— Допустим, Мостовой выходит и забивает гол. Мы ему платим девять миллионов, а он нас лишает трёх очков. При чём здесь регламент, если это устная договорённость? Ничего ведь не прописано. Ротенберг и Зырянов созвонились и договорились, Ротенберг позвал Галактионова и сказал: «Знают три человека». Семаку вообще не надо ничего говорить. Откуда это всё вышло тогда?

— Он же сидит в раздевалке.

— Он сидит, Галактионов говорит: «Мостовой не играет». Что-то ещё надо объяснять? Вы говорите, что до игры уже все знали. Откуда?

— Состав наигрывается, игрок в прошлом туре сыграл 90 минут и забил победный гол, у вас большие проблемы с составом. У вас игроки не спросят?

— Я тренер «Локомотива», это моё дело. Я не должен никому ничего объяснять.

— Нормальными были бы вопросы игроков?

— Какие вопросы игроков? Об этом знали три человека, больше не надо. Откуда это вышло тогда? Что должен сказать Галактионов? «Руководители договорились, Мостовой на замене»? Ему ответят: «Михаил Михайлович, вы дурак?» Два