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«Считают это предательством». Журналист рассказал о расколе в сборной Франции из-за Мбаппе

«Считают это предательством». Журналист рассказал о расколе в сборной Франции из-за Мбаппе
Комментарии

Отношения между Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле начали вызывать серьёзное напряжение в сборной Франции.

«Дембеле и его окружение очень плохо восприняли заявления Килиана, они очень злы на него. Они считают это своего рода предательством. Мбаппе настроил против себя многих игроков сборной Франции, они не понимают его высказываний. Теперь в сборной Франции есть две команды», — приводит слова журналиста Жерома Ротена Rothen s'enflamme в социальной сети X.

Ранее Мбаппе, говоря о своём последнем сезоне в «ПСЖ», отмечал, что в команде не было других звёзд, кроме него, а Дембеле стал по-настоящему известным игроком уже после ухода француза.

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