«Халатность и подстава тренера». Гурцкая – о срыве трансфера Самородова в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о срыве трансфера нападающего Максима Самородова в московский «Спартак».



«Они нашли маленькую кисту у него в колене, которая может развиться. Почему его допустили до последнего дня и сделку пытались закрыть за четыре часа на футболиста, с которым три месяца ведут переговоры. Я в открытую знаю, что врачи между собой достаточно корректно общаются. Если врач «Спартака» запросит медосмотр игрока «Ахмата», то он его получит полностью, и никто ничего скрывать не будет. Вы три месяца его ведёте, три месяца видите его колено…даже если он теоретически может пропустить пять недель – три придутся на матчи сборной. Это какая-то халатность и подстава тренера, которому ты обещаешь игрока, он на него надеется, и потом ты говоришь, что у него киста в колене», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали все детали трансфера, но «Спартаку» не понравились результаты МРТ. Отмечалось, что к