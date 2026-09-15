Гурцкая ответил на свои слова о рыбалке Глушенкова вместо продления контракта с «Зенитом»

Футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая высказался о своих словах, связанных с тем, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков уехал на рыбалку вместо подписания нового контракта с сине-бело-голубыми.
— Глушенков не был конкретно на рыбалке, не ловил рыбу. Просто игнорировал.
— Чем история закончится, по вашему мнению?
— «Зенит» должен будет дать больше денег.
— Как Тюкавину?
— Может быть. Должна быть похожая сумма.
— Он готов остаться? Понимает, что вариантов нет?
— По всей видимости, не очень. Я думаю, что он так это не понимает.
— Вы говорили, что Глушенков — это русский Олисе.
— По ********. Не по качеству футбола и даже не по цвету формы, просто ******* давания интервью, — сказал в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Отметим, Глушенков находился в системе «Чертаново» с 2014 по 2019 год. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.