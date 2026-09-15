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Защитник ЦСКА Виктор рассказал, как бы закончился возможный матч между Россией и Бразилией

Защитник ЦСКА Виктор рассказал, как бы закончился возможный матч между Россией и Бразилией
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Защитник ПФК ЦСКА Жоао Виктор поделился мыслями о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии.

— Tы бы хотел, чтобы сборные Бразилии и России провели товарищеский матч между собой?
— Да.

— Как думаешь, если бы Россия выступила на Кубке Америки, какое место бы она заняла?
— Сложный вопрос. Иногда у тебя может быть хорошая команда, но ты не становишься чемпионом. А иногда у тебя команда ограничена в подборе игроков, но зато она очень сплоченная, воинственная, где все сражаются друг за друга. Тогда есть все шансы дойти и до финала.

— Россия могла бы обыграть Бразилию с Винисиусом, Рафиньей?
— У России нет шансов против Бразилии в своей лучшей форме. Бразилия бы точно выиграла, но с небольшим перевесом — 1:0 или 2:0, — цитирует Виктора «МЯЧ RU».

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА.

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