«Не сможет». Турецкие журналисты критически высказались о перспективах Батракова в ЛЧ

Турецкие журналисты в эфире местного футбольного шоу порассуждали о перспективах полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матчах Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Сержен Ялчын: «Батраков сейчас не тот игрок, который может выступать в составе «Галатасарая» в Лиге чемпионов».

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Сержен Ялчын: «Да брось! Я тебе вот что скажу. Сколько за него заплатили отступных? Около 30 миллионов, так ведь? Заплатили же за Батракова около 30 миллионов, верно? Дело вот в чём: сможет ли он прямо сейчас решить проблемы «Галатасарая»? Не сможет», — приводит слова журналистов аккаунт Krampon Sports в соцсети X со ссылкой на эфир Kafa Sports.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Первое результативное действие он оформил в четвёртом матче за клуб (игра Суперлиги), отдав голевой пас.