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«Не принимаю трактовки». Никитин – об удалении защитника ЦСКА Рейса в матче с «Рубином»

«Не принимаю трактовки». Никитин – об удалении защитника ЦСКА Рейса в матче с «Рубином»
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Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин высказался об удалении защитника ЦСКА Матеуса Рейса в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

Рейс получил красную карточку за фол на Андерсоне Арройо после просмотра видеоповтора на 15-й минуте. После удаления защитник ЦСКА толкнул в спину главного судью матча Инала Танашева.

«Насчёт фола сразу хочу сказать, что я понимаю современные трактовки, но не принимаю их. Для меня это не красная карточка. Хоть убейте меня, хоть не соглашайтесь со мной. Ты играешь в мяч, делаешь подкат и параллельно блокируешь передачу, а потом вскользь задеваешь икру.

Потом Рейсу показали красную карточку. Очень важно, что футболист чувствует. Рейс прекрасно понимает, что Мойзес и Милан Гайич травмированы и сейчас у него есть шанс. Он начал получать игровое время, неплохо сыграл с «Зенитом», тренер начал ему доверять.

Он прекрасно понимает, что и в матче с «Рубином» он начал хорошо. И в то же время Рейс понимает, что после красной карточки его шансы будут таять и что это удаление распространится не на одну игру. Он же и показывает Танашеву, что тот удаляет его второй раз уже.

Это просто эмоции, абсолютно понятные мне как футболисту. Ты ловишь волну и наконец выходишь на поле. При этом все от тебя ждут, что ты встанешь в состав как влитой и будешь давать качество. И в это время ты получаешь красную карточку», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Рейс извинился перед Арройо и Танашевым.

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