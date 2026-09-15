«Об этом нужно говорить!.. Мы должны быть честными!» Журналист — об игре Сафонова в «ПСЖ»

Французский журналист Уалид Ашершур высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Брестом» (1:0), а также о точке в вопросе конкуренции россиянина с французским вратарём Люка Шевалье.

«Если «ПСЖ» и победил в Бресте, то это благодаря Сафонову! Академично или нет, если он был одним из лучших… Об этом нужно говорить! Некоторое время назад была дискуссия, касающаяся перспектив Сафонова, он её закрыл. Особенно на фоне сравнений с Шевалье. Нужно уже прекратить эти разговоры о стиле игры, Матвей поставил точку в споре, сыграв очень-очень сильно. У него есть характер, у него есть личность. Мы должны быть честными, нравится нам это или нет», — сказал Ашершур в эфире шоу, видео которого опубликовал аккаунт After Foot RMC.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижский клуб семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей. Всего в одной игре россиянин сохранил ворота в неприкосновенности. Шевалье в новой кампании не провёл ни одной встречи.