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«Вызвал чувство испанского стыда». Шнякин – о поведении Джона Кордобы в матче с «Акроном»

«Вызвал чувство испанского стыда». Шнякин – о поведении Джона Кордобы в матче с «Акроном»
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. В матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1) Кордоба рухнул на газон от лёгкого контакта с перчаткой вратаря тольяттинской команды Виталия Гудиева.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«У вчерашней клоунады Кордобы, который обрел прежних демонов и вызвал чувство испанского стыда у всех наблюдавших, есть милая концовка. Это интервью участника эпизода Виталия Гудиева. Вежливый и уравновешенный, осетинский кипер «Акрона» рассказал о деталях момента, отметил игру лучшего футболиста РПЛ, порассуждал о природе симуляций. Но и не забыл назвать вещи своими именами: это была клоунада.
Если вновь пригласят вести лекции для футболистов, я приведу в пример это интервью. Его не постеснялся дать игрок, который допустил ошибку, стоившей команде победы», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Оренбургом», а «Акрон» сыграет с «Ахматом».

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