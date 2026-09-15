«Вызвал чувство испанского стыда». Шнякин – о поведении Джона Кордобы в матче с «Акроном»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. В матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1) Кордоба рухнул на газон от лёгкого контакта с перчаткой вратаря тольяттинской команды Виталия Гудиева.

«У вчерашней клоунады Кордобы, который обрел прежних демонов и вызвал чувство испанского стыда у всех наблюдавших, есть милая концовка. Это интервью участника эпизода Виталия Гудиева. Вежливый и уравновешенный, осетинский кипер «Акрона» рассказал о деталях момента, отметил игру лучшего футболиста РПЛ, порассуждал о природе симуляций. Но и не забыл назвать вещи своими именами: это была клоунада.

Если вновь пригласят вести лекции для футболистов, я приведу в пример это интервью. Его не постеснялся дать игрок, который допустил ошибку, стоившей команде победы», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Оренбургом», а «Акрон» сыграет с «Ахматом».