«ПСЖ» выложил пост, посвящённый действиям Сафонова в матче Лиги 1 с «Брестом»

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал пост на своей странице в соцсетях, который посвящён российскому вратарю команды Матвею Сафонову.

В посте пресс-служба французского гранда сделала нарезку из успешных действий россиянина в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Брестом» (1:0). Этот матч стал первым для россиянина в парижского гранда без пропущенных мячей в новой кампании.

«Чистый лист (в оригинале «clean sheet», что означает «сухой» матч». — Прим. «Чемпионата»)», — написано в соцсетях парижан.

Ранее в новом сезоне Матвей Сафонов в составе своего клуба стал обладателем Суперкубка УЕФА — 2026. Парижане победили «Астон Виллу» со счётом 2:1. Также россиянин в составе красно-синих уступил в матче за Суперкубок Франции «Лансу» (0:1). В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижский клуб семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей.