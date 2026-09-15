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«Разорвал этот матч». Гурцкая раскритиковал судейство в игре «Краснодара» и «Акрона»

«Разорвал этот матч». Гурцкая раскритиковал судейство в игре «Краснодара» и «Акрона»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал судейство в матче 8-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Акроном» (1:1). Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Разорвал этот матч на трёхминутные эпизоды. Он как в водном поло свистел. Судейство было очень плохое. Он на удобный ритм разорвал игру для защищающейся команды. Свистел любой фол», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 20 очков. «Акрон», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав пять очков.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Оренбургом», а «Акрон» сыграет с «Ахматом».

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