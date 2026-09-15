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L'Équipe показал пять главных фаворитов на «ЗМ»-2026. В топе ни одного игрока из АПЛ

L'Équipe показал пять главных фаворитов на «ЗМ»-2026. В топе ни одного игрока из АПЛ
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Топовое французское издание L'Équipe назвало пятёрку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026, выдвинув номинантов на награду на первую полосу обложки газеты. Напомним, действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе является французский вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле.

Фото: L’Équipe

Таким образом, по мнению портала, главные кандидаты на победу в голосовании — это англичанин Гарри Кейн («Бавария»), аргентинец Лионель Месси («Интер Майами»), испанец Ламин Ямаль («Барселона»), а также французы Килиан Мбаппе («Реал») и Усман Дембеле («ПСЖ»).

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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