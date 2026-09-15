«Неприятный нападающий». Защитник ЦСКА – о Джоне Кордобе

Защитник ПФК ЦСКА Жоао Виктор высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

— Против какого форварда в РПЛ тебе было сложнее всего играть?

— Кордоба. Неприятный нападающий, который постоянно выводит из себя. К тому же, у него действительно отличные футбольные качества.

— Кордоба пригодился бы ЦСКА?

— Да. Хороший игрок, способен проявить себя в любой команде, — приводит слова Виктора «МЯЧ RU».

В нынешнем сезоне Виктор провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он выступает за клуб с 2025 года. Контрактное соглашение защитника с российском клубом рассчитано до 2029 года.