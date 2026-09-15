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«Неприятный нападающий». Защитник ЦСКА – о Джоне Кордобе

«Неприятный нападающий». Защитник ЦСКА – о Джоне Кордобе
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Защитник ПФК ЦСКА Жоао Виктор высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

— Против какого форварда в РПЛ тебе было сложнее всего играть?
— Кордоба. Неприятный нападающий, который постоянно выводит из себя. К тому же, у него действительно отличные футбольные качества.
— Кордоба пригодился бы ЦСКА?
— Да. Хороший игрок, способен проявить себя в любой команде, — приводит слова Виктора «МЯЧ RU».

В нынешнем сезоне Виктор провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Он выступает за клуб с 2025 года. Контрактное соглашение защитника с российском клубом рассчитано до 2029 года.

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