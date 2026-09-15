Антон Заболотный объяснил, почему легко менял топ-клубы РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака», ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Антон Заболотный объяснил, почему легко менял топ-клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Я никогда не говорил лишнего про соперников. В «Зените» были угрозы, но я относился лояльно. В «Спартаке» я отвечал, что буду биться так же, как бился за «Зенит» и ЦСКА. Я даже встречался с активными фанатами в ресторане у «Лукойл Арены». Стояли три-четыре человека, мне крикнули: «О, Заболотный, привет! Давай не опозорься. Выиграем что-то в этом сезоне?» Я ответил: «Во всех клубах, куда я переходил, задачи выполнялись», – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».