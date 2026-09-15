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«Парада — это позорище». Гурцкая в уничижительном тоне высказался о трансферах «Спартака»

«Парада — это позорище». Гурцкая в уничижительном тоне высказался о трансферах «Спартака»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о летней трансферной кампании «Спартака», критически оценив переход защитника Виктора Парады из «Алавеса».

«Не вижу, что Даку станет легендой «Спартака». Парада – это позорище. Что привозят такого футболиста за такие деньги. До сих пор весь «Алавес» пьёт и празднует, что такого игрока продали за € 6 млн.

Катастрофа. Не понял, почему, если Самородова давно вели, медосмотр сделали за шесть часов до конца окна? По мне, что Бувач в «Динамо», что Кахигао в «Спартаке» просто подставили своего тренера», – приводит слова агента телеграмм-канал «Футбольный биги».

«Спартак» объявил о трансфере защитника Виктора Парады из испанского «Алавеса» в середине июля — с футболистом подписан четырёхлетний контракт.

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