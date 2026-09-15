Сергей Семак рассказал о планах «Зенита» на международную паузу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие у сине-бело-голубых планы на предстоящую международную паузу. 16 сентября «Зенит» сыграет с «Балтикой» в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ.

— Это заключительный матч перед перерывом. Накладывает ли это свой отпечаток? В том числе с точки зрения того, что очень хочется на положительной ноте уйти на перерыв.

— Я думаю, что всем хочется на позитивной ноте уйти на перерыв, но и просто любая игра для нас имеет важное значение. Всё, о чем мы думаем, — это как можно лучше подготовиться, подойти в хорошем состоянии и постараться сыграть хорошо и добиться результата, который мы хотим видеть.

— Понятное дело, что сейчас все мысли о предстоящем матче, и тем не менее после Калининграда у «Зенита» очень большая пауза на игры сборных. Скажите, пожалуйста, какой план вашей команды на этот период?

— Команда отдохнёт немножко, те игроки, которые останутся с нами, соберутся через несколько дней и будут готовиться к товарищескому матчу с «Шанхай Шэньхуа». Остальные разъедутся по сборным — таких игроков у нас тоже большое количество, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».