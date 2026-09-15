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«Худший матч, который я видел, весь выдохся». Гурцкая обрушился с критикой на Сергеева

«Худший матч, который я видел, весь выдохся». Гурцкая обрушился с критикой на Сергеева
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру нападающего «Динамо» Ивана Сергеева в матче Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Окишор – 90'    
Удаления: нет / Куль – 90+2', Сивис – 90+4'

«Что творил в матче с «Оренбургом» Сергеев? Понятно, почему он не попадает в состав – его следующей командой будет ФК «10» или ФК 2DROTS. Желательно побыстрее.

Я вообще не понял, что он делал. Он играл как футболист Первой лиги. Он как будто вообще никогда не играл в футбол. Ещё капитанскую повязку ему дали – она, может, тяжёлая? Это худший матч Сергеева, который я видел.

Я видел много футболистов в своей жизни. Когда вы сидите под футболистом, который слабее вас, то это задевает, вы нервозно себя чувствуете. Сергеев сидит под футболистом [Тюкавиным], который сильнее его. Поэтому на тренировках нужно ещё сильнее работать, чтобы, когда вам дадут этот шанс, выйти и показать, что вы здесь боевая единица.

Он сейчас показал, что лучшее, что надо было с ним сделать – собрать вместе с левым нападающим [Артуром] и отправить обратно в Самару.

«